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  4. Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı! Yerine Şahap Kavcıoğlu atandı

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı! Yerine Şahap Kavcıoğlu atandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2021 02:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı! Yerine Şahap Kavcıoğlu atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Nağci Ağbal görevden alındı. Ağbal'ın yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Naci Ağbal, 8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine göreve getirilmişti. Ağbal göreve gelmesinin ardından geçtiğimiz yıl kasım ve aralık aylarında 675 baz puan faiz arttırımı gerçekleştirmişti.

Yeni yılda ocak ve şubat aylarında faiz arttırımına gitmeyen Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz arttırımı kararı daha almıştı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Ağbal'ın yerine atanan Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gören Kavacıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

sahapkavacioglu
Şahap Kavcıoğlu

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