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Son dakika! Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2019 00:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2.15ten yüzde 2ye indi. Yabancı para cinsinden işlemlerde aylık azami faiz oranı yüzde 1.72den yüzde 1.60a indi. Aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemler için yüzde 2.65ten 2.40a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22den 2ye indi.

Son dakika! Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi

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