Son Dakika: Merkez Bankası'ndan dikkat çeken TL adımı!

Son dakika Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Resmi gazetede yayımlanan zorunlu karşılıklar tebliğinde yapılan değişikliğe göre TL zorunlu karşılıkların döviz veya standart altın olarak tutulmasına imkan veren dilimlerin ilki hariç diğerleri de kaldırıldı.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI RESMİ GAZETE'DE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarını Türk lirası yükümlülükler için 200 baz puan artırdı. TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk lirası zorunlu karşılık oranları; mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, müstakrizlerin fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e ve 3 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.