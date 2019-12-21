FİNANS

Son dakika: Merkez Bankası’ndan faiz hamlesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.12.2019 00:24 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, reeskont faiz oranı yüzde 17.25'ten yüzde 12.75'e, avans faizi oranın da ise yüzde 18.25'ten yüzde 13.75'e indirdi.

Son dakika: Merkez Bankası’ndan faiz hamlesi!

Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı.

Buna göre, reeskont faiz oranı yüzde 17,25'ten yüzde 12,75'e indirildi. Avans faiz oranı ise yüzde 18,25'ten yüzde 13,75'e düşürüldü.

Reeskont ve avans faizi, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması işlemlerinde kullanılıyor.

Merkez Bankası, bankaların verdiği ticari senet ve vesikaları reeskont kabul ediyor. Bu işleme uygulanan faize reeskont faizi deniyor.

Merkez Bankası, reeskonta kabul ettiği senetlere de avans veriyor. Bu ise avans faizi olarak nitelendiriliyor.

Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti
2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün
Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandıSüt Üreticileri Birliği Başkanı Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası faiz faiz oranı

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Merkez Bankası’ndan faiz hamlesi!

Merkez Bankası’ndan faiz hamlesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün

2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün

Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı

Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı

Yörsan’a kayyum atandı

Yörsan’a kayyum atandı

Bayburt'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı

Bayburt'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı

Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.