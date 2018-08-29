Son dakika! Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle

Merkez Bankası’ndan yeni bir hamle geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin iki katı olarak uygulanacağını açıkladı.
TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada 13 Ağustos'ta yapılan gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurusuna atıfta bulunularak şu ifadeye yer verildi:
"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir."
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