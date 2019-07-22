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Motorinde 13 kuruş indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.07.2019 18:09 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapılacak. İndirimin 13 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Motorinde 13 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş indirime gidilecek.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacak kalan 3 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,48 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,43 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
3 gün sonra 30 kuruş zam
bayram öncesi büyük zam gelir gibime geliyor
şaka gibi her sene yaklaşık yüzde 30 artıyo nasıl oluyoda çıkıp bizim ekonomimiz eflasyonumuz iyi diyebiliyolar bi aldını aynı fiyata almak imkansız iki sene önce bizin sitede evler 200 dü şimdi 350 400 nasıl iştir bu bizi bu duruma getirenleri anlayan anladı saygılar ...!
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