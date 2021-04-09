FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor!

Son Dakika: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2021 08:10 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteğinin ödemesi bugün yapılıyor.

Son Dakika: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz hafta son dakika açıklaması yaparak "Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapacağız" demişti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BUGÜN HESAPLARDA

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'ne ilişkin, "Ödemeler hesap numarasına yapılırken, IBAN eksik olan ya da hatalı olan vatandaşların ödemelerinin ise PTT aracılığı ile yapılıyor" bilgisini de kaydetti.

Rusya'dan dijital para adımı: 2022'de testlere başlıyorlar!Rusya'dan dijital para adımı: 2022'de testlere başlıyorlar!

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla verilen Nakdi Ücret Desteği (ücretsiz izin parası) uzatıldı mı sorusunun cevabı geldi. 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Nakdi Ücret Desteği'nin 2 ay daha uzatıldığı açıklandı. Bakan Selçuk haberi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde açıkladı;


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor
Çiftçilere faizsiz yem kredisi desteğiÇiftçilere faizsiz yem kredisi desteği
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İtalya Başbakanı Draghi’nin sözlerine sert tepki
İtalya Başbakanı Draghi’nin sözlerine sert tepki
Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
Ömrü 40 yıl, üretecek kişi bulunamıyor!
Ömrü 40 yıl, üretecek kişi bulunamıyor!
Ankara'da Ramazan boyunca 1 lira olacak
Ankara'da Ramazan boyunca 1 lira olacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kendi kripto parasını kullanacak
Kendi kripto parasını kullanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 Nisan altın bilezik fiyatları | 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?
Altın bilezik fiyatlarında son durum
9 Nisan altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?
Altın fiyatları seviyesini koruyor
Çiftçilere faizsiz yem kredisine nasıl başvuru yapılır? Faizsiz yem kredi desteğini hangi bankalar veriyor?
Çiftçilere faizsiz yem kredisi desteği
IMF’den Toparlanma Müjdesi Faiz Oranı Uyarısı
IMF’den Toparlanma Müjdesi Faiz Oranı Uyarısı
8 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline'da
Süper Loto çekilişi 8 Nisan
ABD’de İşsizlik Başvurularında Sürpriz Artış
ABD’de İşsizlik Başvurularında Sürpriz Artış

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.