Son Dakika: Nakdi ücret desteği ödemeleri tarihi belli oldu!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son dakika açıklaması yaparak "Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapacağız" dedi.

Ödemeler hesap numarasına yapılırken, IBAN eksik olan ya da hatalı olan vatandaşların ödemelerinin ise PTT aracılığı ile yapılıyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla verilen Nakdi Ücret Desteği (ücretsiz izin parası) uzatıldı mı sorusunun cevabı geldi. 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Nakdi Ücret Desteği'nin 2 ay daha uzatıldığı açıklandı. Bakan Selçuk haberi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde açıkladı;

Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz. pic.twitter.com/RrwShZzhCg — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 8, 2021



