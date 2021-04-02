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Son Dakika: Nakdi ücret desteği ödemeleri tarihi belli oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 11:13 | Son Güncelleme

Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteğinin ödeme tarihi belli oldu.

Son Dakika: Nakdi ücret desteği ödemeleri tarihi belli oldu!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son dakika açıklaması yaparak "Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapacağız" dedi.

Ödemeler hesap numarasına yapılırken, IBAN eksik olan ya da hatalı olan vatandaşların ödemelerinin ise PTT aracılığı ile yapılıyor.

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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla verilen Nakdi Ücret Desteği (ücretsiz izin parası) uzatıldı mı sorusunun cevabı geldi. 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Nakdi Ücret Desteği'nin 2 ay daha uzatıldığı açıklandı. Bakan Selçuk haberi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde açıkladı;


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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