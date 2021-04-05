Son Dakika: Nisan ayı kira artış oranı belli oldu! Nisan ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

Mart ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte nisan ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla nisan ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.
Nisan ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.
Konut Kirası: 1.000 TL
TÜİK TEFE TÜFE Nisan 2021 Kira Artış Oranı: % 13,18
Nisan Ayı Kira Zammı Tutarı: 131,80 TL
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.131,80 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının nisan ayında ödeyeceği kira zammı 131,80 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.131,80 TL lira olarak gerçekleşmektedir.
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