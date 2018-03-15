FİNANS

Son dakika! Nişasta bazlı şeker kotası düşürüldü

15 Mart 2018 21:16

Son dakika haberine göre Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 5'e düşürüldü.

Son dakika! Nişasta bazlı şeker kotası düşürüldü

TBMM Genel Kurulu’nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşüldü. AK Parti, 4634 sayılı Şeker Kanunu 3. maddesinde yer alan nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesine ilişkin önerge verdi. AK Parti'nin önergesi ve 47. madde kabul edildi.

Kanun Tasarısı’ndaki tüm maddeler bittikten sonra kanun tasarısının geneli oylanacak ve kabul edilirse kanunlaşacak. Cumhurbaşkanı’nın onaylanması ve Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecek.

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