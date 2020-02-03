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Son dakika: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:44 | Son Güncelleme

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.

Son dakika: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,35 artış gösterdi. Beklenti artışın yüzde 1.10 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Yıllık bazda enflasyon artışı ise yüzde 12,15 oldu.

Enflasyon, bir önceki ay (Aralık 2019) yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 olmuştu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 8,84, aylık yüzde 1,84 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklama şu şekilde;

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,52 artış gerçekleşti.

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# Yıllık en düşük artış yüzde 2,14 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,66 ile eğlence ve kültür, yüzde 6,00 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,51 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 42,21 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 15,11 ile eğitim ve yüzde 15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

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Aylık en yüksek azalış yüzde 6,65 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, yüzde 1,44 ile ev eşyası, yüzde 0,25 ile haberleşme ve yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 3,96 ile sağlık oldu

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Ocak 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 125 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 25 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 268 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 10,93, aylık yüzde 0,34 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,66 artış gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon verisi, TÜİK,

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Aralık ayı enflasyonun nasıl manipüle edildiğinin ispatı olmuş ocak enflasyonu. Maksat memura düşük zam, düşük enflasyon farkıydı , başardılar, helal olsun Tüik e, iyi tetikçilik yapıyor kendi görev alanında.
TÜİK midir neyse bu hesabı yapanların yatacak yeri yoktur. Yazık Piyasa ateş pahası. Vergiler ve Gelen Faturalar desen herkesin malumu. Merak ediyorum bunlar alışveriş yapmıyormu ve fatura ödemiyormu diye !
TÜİK sen bu hesabı hep kendi istediğin oranda açıklıyorsun. Halkın enflasyonu ise çok fazla...
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