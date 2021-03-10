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Son Dakika: Otobüslerde yüzde 50 sınırlaması kaldırıldı! Tüm koltuklar satışa çıkacak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 13:25 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisinden dolayı otobüslere uygulanan yüzde 50 az yolcu uygulaması kaldırıldı. Artık otobüs firmaları tüm koltukları satabilecek.

Son Dakika: Otobüslerde yüzde 50 sınırlaması kaldırıldı! Tüm koltuklar satışa çıkacak!

Koronavirüs pandemisinden dolayı alınan kararlar çerçevesinde, şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması sona erdi. Kararla birlikte artık otobüs firmaları ruhsatlarında belirttikleri yolcu sayısı kadar yolcu alabilecek.

OTOBÜSLER ARTIK TAM KOLTUK SATILABİLECEK

Geçtiğimiz yıl normalleşme sürecinin hemen ardından belirlenen bazı bölgelerde, şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlamasının kaldırıldı. Bu kararla birlikte iç turizmin canlanacağı düşünülüyor.

Salgının başladığı ilk günlerden itibaren toplu ulaşım araçlarında sosyal yaklaşma mesafesi kapsamında % 50 kapasite ile çalışma zorunluluğu getirilmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, " Son olarak İçişleri Bakanlığının 8 Mart 2021 tarihinde yayınladığı genelgeyle 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlaması kaldırılmıştır. Yolcular otobüsler HES kodu kontrolü yapılarak alınıyor. Otobüsler her seferinde dezenfekte ediliyor. Otobüslerde yolcular için dezenfektan ve maske bulunduruluyor. Yolcuların maske kullanımı zorunluluğu denetleniyor. Personelin her seferde ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca sağlık bakanlığı tarafında hazırlanan Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde tüm tedbirler uygulanıyor." dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne halt etmeye çalışıyorsunuz ?? okullar otobüsler sırada ne var tüm şehirlerde yasaklarıda kaldırın olsun bitsin reziller
bu çifte standart ama olmazki. halı sahalar 19:00’a kadar açık o zaman halı sahaları da gece 12’ye kadar yapın halı sahaların iş yapacağı saatler akşam saatleri. sabah ve öğleyin halı sahada kim maç yapar.
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