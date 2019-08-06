FİNANS

Son dakika! Rusya'ya yarından itibaren vizesiz seyahat başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2019 22:28 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hizmet ve hususi pasaporta sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına 25 Temmuz’da imzaladığı bir kararnameyle son verirken, vizesiz seyahatin ne zaman başlayacağı da belli oldu.

Son dakika! Rusya'ya yarından itibaren vizesiz seyahat başlıyor

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, vizesiz seyahat uygulamasının hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler için yarından itibaren başlayacağını duyurdu.

30 GÜN SÜREYLE VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEKLER

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nun yaptığı açıklamaya göre hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler yarından itibaren, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecekler.

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nun konuyla ilgili duyurusu şöyle: “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 25.07.2019 tarih ve 357 sayılı kararı uyarınca, hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler 07.08.2019 tarihinden itibaren, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle vizesiz seyahat edebileceklerdir. Bununla birlikte, ikamet süresi her 180 gün içinde 90 günü aşmayacaktır.”

(DHA)

Burası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadıBurası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadı
Otogar otoparkı resmen İBB'nin oldu! İmamoğlu'ndan müjdeOtogar otoparkı resmen İBB'nin oldu! İmamoğlu'ndan müjde
Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'taMilyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rusya Vizesiz seyahat son dakika

En Çok Okunan Haberler

Eski ortakların kavgası kamerada!

Eski ortakların kavgası kamerada!

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi

Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

Bakan Albayrak: Rekor düzeyde talep var

Bakan Albayrak: Rekor düzeyde talep var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Otogar otoparkı bayramda ücretsiz

Otogar otoparkı resmen İBB'nin oldu! İmamoğlu'ndan müjde

Memur ve kamu işçisinin gözü sözleşmede

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

'Yeşil Altın'da hasat dönemi başladı

'Yeşil Altın'da hasat dönemi başladı

Otomobil fiyatına kurbanlık

Otomobil fiyatına kurbanlık

İstanbul-İzmir arasında kısalan yol tasarrufu artıracak

Otoyolu kullanan 304 lira tasarruf edecek

1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün başlıyor

Bakan müjdeyi verdi! Bugün ödemeler başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.