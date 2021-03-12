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Son Dakika: Sanayi üretim endeksi rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2021 10:07 | Son Güncelleme

Sanayi üretim endeksi son dakika haberine göre açıklandı. Açıklamada, ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 yükseldi.

Son Dakika: Sanayi üretim endeksi rakamları açıklandı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hammadde fiyatları almış başını gidiyor... Allah üreticilerin yardımcısı olsun
maşallah
Yalan...
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