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Son dakika: Sanayi üretimi verileri belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2021 10:07 | Son Güncelleme

Son dakika gelen habere göre sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,1 oranında, yıllık bazda ise yüzde 8,8 oranında yükseldi.

Son dakika: Sanayi üretimi verileri belli oldu

Son dakika haberine göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.

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