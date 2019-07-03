Son dakika...Sigara ve bazı alkollü içeceklerde vergiler artırıldı

Sigara ve bazı allollü içeceklerde vergiler artırıldı. ÖTV ve KDV değişikliklerinin sonucunda sigarada vergi 54 kuruş, birada 42 kuruş, rakıda 7.27 lira ve şarapta 58 kuruş artacak.

Değişiklik 2 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olacak.

Sigara ve alkol fiyatları enflasyonu etkilediği için yakından takip ediliyor. Düzenlemelerin ardından özellikle sigara fiyatlarında üreticilerin ilgili vergi artışlarını ürün fiyatlarına yansıtıp yansıtmadığı ise enflasyona etki nedeniyle yakından izleniyor.



