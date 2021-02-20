FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

Son Dakika: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2021 10:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladıklarını bildirdi.

Son Dakika: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin ilk taksiti 20 Ocak'ta, kira desteği ise 27 Ocak'ta ödenmeye başlanmıştı.

TARİH 31 MART'A KADAR UZATILMIŞTI

Gelen talepler üzerine desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan ancak müracaatta bulunmayanlara yönelik e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 31 Mart 2021'e uzatılmıştı.

Gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor.

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Okuyucu Yorumları 7 yorum
kaç aydır e devlete sorgulanıyor çevremdeki yaki n esnaflara verilmedi sizi kiminle dalga geciyosunuz ak parti ve onun mevkidaslari derhal istifa etmesi lazım ülke gün geçtikçe kötüye gidiyor ..
baş vurduk bize çıkmadı mağdur olmamıza rağmen burda bile torpil yapiliyor
Bu yardımlar hangi esnaflara yapıldı acaba 6 tane esnaf komşumla beraber başvuru yaptık hepimize red cevabı geldi açıklanırken esnaf ayırt etmeksizin bütün esnaflara diye açıklanmıştı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 23 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Altın yükseliyor mu, düşüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
Milad Gold Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız: “Altına yatırım yapanın yüzü gülüyor”
Altınla ilgili çarpıcı değerlendirme: Yatırım yapanın yüzü gülüyor
Gram altında ilk direnç 417 TL : Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? 3 farklı uzmandan altın tahmini!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Moody's'den 'İslami finans' açıklaması: 2021 yılında büyümesini sürdürecek
Moody's'den 'İslami finans' açıklaması
Fitch direktöründen flaş Türkiye açıklaması: Ilımlı bir toparlanma var
Fitch direktöründen flaş Türkiye açıklaması!
2021 kamuya güncel memur alımı listesi: Katip, personel, polis, subay, bekçi, uzman yardımcısı alımı! Sözleşmeli personel ilanları!
Güncel personel alım listesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.