Son dakika...TBB'den bankalara yönelik tavsiye kararı

Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye niteliğindeki kararına göre; Bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24'aya kadar vadelendirebilecek.

30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak spot kredileri ile taksitli kredilerin, bu dönemde vadesi gelen taksitlerin vadelendirilmesi 6 aya kadar anapara ödemesiz olacak.

TBB'den yapılan açıklama ise şöyle;

"Bilindiği üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 17 Ağustos 2018 tarihinde ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik olarak yapılabileceklere ilişkin, takdiri üyelerimize ait olmak üzere tavsiye niteliğinde karar almış ve üyeler ile paylaşmıştır.

Yönetim Kurulu Yeni Ekonomik Programı görüşmüştür. Buna göre, riskler göreli olarak düşmüş, para ve sermaye piyasalarında oynaklık azalmış, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başlamıştır. Alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede toparlanmasına destek olacağı öngörülmektedir. Bunun sağlıklı ve kalıcı olması için yatırımın, üretimin, ticaretin, istihdamın ve varlık değerlerinin korunmasının önemli olduğu düşünülmektedir.