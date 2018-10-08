Son dakika...TBB'den bankalara yönelik tavsiye kararı

Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye niteliğindeki kararına göre; Bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24'aya kadar vadelendirebilecek.
30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak spot kredileri ile taksitli kredilerin, bu dönemde vadesi gelen taksitlerin vadelendirilmesi 6 aya kadar anapara ödemesiz olacak.
TBB'den yapılan açıklama ise şöyle;
"Bilindiği üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 17 Ağustos 2018 tarihinde ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik olarak yapılabileceklere ilişkin, takdiri üyelerimize ait olmak üzere tavsiye niteliğinde karar almış ve üyeler ile paylaşmıştır.
Yönetim Kurulu Yeni Ekonomik Programı görüşmüştür. Buna göre, riskler göreli olarak düşmüş, para ve sermaye piyasalarında oynaklık azalmış, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başlamıştır. Alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede toparlanmasına destek olacağı öngörülmektedir. Bunun sağlıklı ve kalıcı olması için yatırımın, üretimin, ticaretin, istihdamın ve varlık değerlerinin korunmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu amaçla, TBB Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmış ve kendileri ile paylaşılmıştır:
Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25
milyon TL’ye ulaşan) işletmelerden;
bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış
hakkında iflas kararı bulunmayan
kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış
-spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri,
-toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecektir.
Uygulama için, işletmeler, bankalara münferiden başvuracak olup, talepleri her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikalarıçerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
Esasen bankalarımız her dönemde, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı olarak, imkanlar çerçevesinde, tüm sektörler itibariyle müşterilerine kredi kanallarını açık tutmakta, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlamaktadır. Bundan sonra da, bankacılık sektörü, üyeleri ve ilgili diğer
tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, kaynakların ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasının gayreti içinde olmaya ve büyümenin sağlıklı biçimde sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,"
Türkiye Bankalar Birliği
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kararı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da açıklama geldi. Bakan Albayrak; "Bankalar Birliği’nin, reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli görüyorum. 15 milyon TL’nin altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak. Bu kararı alan Bankalar Birliği’ne teşekkür ediyorum. İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız" açıklamasında bulundu.
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