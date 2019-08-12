FİNANS

Son dakika! Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.08.2019 12:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu sözleşme görüşmesi için 16.00'da TÜRK-İŞ Başkanı ile bir araya gelecek.

Son dakika! Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Ayrıntılar gelecek...

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk toplu sözleşme

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