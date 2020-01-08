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  4. Son dakika! TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

Son dakika! TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım törenle açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi Türkiye ile Rusya işbirliğinin son nişanesi olarak nitelendirdi.

Son dakika! TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov katıldı.

Devlet ve hükümet başkanlarının salona girişinin ardından TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin tanıtım videosu gösterildi.

Konuşmalar tamamlandıktan sonra Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Alım Terminali ile bağlantı kuruluyor. Canlı bağlantılardan sonra TürkAkım Doğalgaz Botu Hattı'nı faaliyete geçiren sembolik vana açılışı gerçekleştirildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TARİHİ NİTELİKTE BİR PROJE

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şöyle konuştu:

2020 senesinin ülkelerimiz, halklarımız ve tüm dünya için esenlikler getirmesini diliyorum. Tüm dostlarımızın yeni yılını gönülden tebrik ediyorum.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki işbirliğinin son nişanesi olan TürkAkım’ın açılışı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Projede deniz bölümünün tamamlanması neticesinde değerli dostum Putin ile geçen yıl tören düzenlemiştik. Bir sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık ve şimdi de açılışını yapıyoruz.

Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Böylece 15 milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacını da karşılamış olacağız. TürkAkım projesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Geride bıraktığımız 33 senede Rusya'dan yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tedariki sağladık.

(Rusya ile) Enerji alanındaki iş birliğimiz, her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır.

Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz. Asla da olmadık.

Doğu Akdeniz'de, ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata geçme şansı yoktur.

PUTİN: PROJE AVRUPA EKONOMİSİNE TESİR EDECEK

Yeni gaz sevkiyat güzergahı olan TürkAkım’ın açılışına katılanlar, sadece Rusya ve Türkiye için değil Avrupa ülkeleri için önemli bir gelişmeye tanık oluyorlar. Bu ortak projenin gerçekleştirilmesi, Karadeniz’in dibinde gaz boru hattının döşenmesiyle işbirliği adım adım gelişiyor.

Sadece geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldılar. Şimdi ise yeni bir güzergahtan TürkAkım’dan gelecek. Bu özel ve benzeri olmayan gaz ulaştırma sistemi. Denizin dibinden iki paralel hat döşendi. Her biri 16 milyar metreküplük kapasiteye sahip. Derinliği iki kilometreyi aşıyor, bu gerçekten hiç de kolay olmayan bir çalışma.

Bakan resmenİlk hattan gelecek olan doğal gaz Batı Sibirya yataklarından geliyor. İkinci hattan gelecek olan doğal gaz Türkiye üzerinden Balkanlara, Bulgaristan’a ve Yunanistan’a sevk edilecek. Rus doğal gazının Avrupa’ya sevk edilmesi sadece Türkiye için değil birçok güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu etki edecek. Avrupa gaz piyasasının güvencesini sağlayacak. TürkAkım’ın inşaatında öncü teknolojiler uygulandı. Bu da gaz boru hattının güvenilir bir şekilde işletileceğine ve çevre dostu olmasına yardımcı olacak.
Boruların döşenme hızında bir rekor kırdık, günde 6 kilometre boru döşendi.

Hayırlı olacak ve son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Hiç de kolay olmayan zor bir dünyada yaşıyoruz.

Törende kürsüye çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasından satır başları:

TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa bir sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirdik.

TürkAkım, ülkemizi doğal gazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracak.

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Projenin teknik özellikleri şöyle:

Toplam yıllık kapasite 31,5 bcm. Azami operasyon basıncı 283 bar. Her bir deniz hattının uzunluğu 935 kilometre. Azami su derinliği 2 bin 198 metre. Her bir borunun uzunluğu 12 metre. Proje, iki deniz hattı ile Rusya ve Türkiye’deki çeşitli tesislerden oluşuyor.

Denizde 1 bin 870 kilometreyi aşkın uzunluktaki boru hatları inşaatının rekor sürede gerçekleştirildiği açıklandı. Günde 6,3 kilometre boru döşeme hızına ulaşıldı. TürkAkım’ı oluşturan iki hat için toplamda yaklaşık 153 bin boru birbirine kaynaklandı. Deniz hatların inşaatı 2017 Mayıs-2018 Kasım arasında 1,5 yıl sürdü. Dört ayrı su üstü birleştirme işlemi 2019 Ocak ile Mart 2019 arasında başarıyla tamamlandı.

TürkAkım Projesi’nin yapımında dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit kullanıldı. Borunun deniz dibine indirilirken aldığı şekle atfen S-döşeme denen yöntem, inşaatın hızlı ilerlemesini sağladı. Boru hatların döşenirken, borular hizalandı, yarı otomatik makinelerle birbirine kaynaklandı, ultrasonla test edildi ve daha korumalı olması için üzerleri kaplandı.

Deniz hatlarının yanı sıra, TürkAkım projesi kapsamında kara tesisleri de yer alıyor. Rusya Kara Çıkışı Tesisi ve Türkiye Alım Terminali tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
rusya, doğalgaz, TürkAkım, doğal gaz boru hattı,

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
sonuç olarak dogal gazın fiyatı inecek mi bize bunu soyleyin biz bu dilden anlıyoruz??
Dua etsinler Ekrem Başkan yoktu o zamanlar. "Bukadar Doğalgaza Türkiye'nin ihtiyacı yokki" der Temel bile attırmazdı. Bunlar temeli atmışta Açılışını bile yapıyorlar Utanmadan )
Tabiki hayır. Daha suriyeye villalar inşa edip alt yapısını kurucaz. Yaşasın Yüce suri ırkı.
Bugün geldi fatura 600 lira
gaz ucuzliyacak mi onu soleyin...
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