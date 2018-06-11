Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü. Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 7 büyümesi bekleniyordu.
Ekonomi; darbe girişiminin ardından hükümetin ekonomiyi canlandırmak adına attığı istihdam ve Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzerine teşviklerin etkisiyle iç tüketim ağırlıklı olarak 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7.3, 2017'nin tamamında ise yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirmişti.
Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörü yüzde 8,8, inşaat sektörü yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 arttı.
Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 11 arttı
Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9,7 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,5 artarken ithalat yüzde 15,6 arttı
Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 0,5, ithalatı ise yüzde 15,6 arttı.
İşgücü ödemeleri yüzde 18,7 arttı
İşgücü ödemeleri, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 22,8 arttı.
İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 37,8 oldu
İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38,8 iken bu oran 2018 yılının birinci çeyreğinde yüzde 37,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,1'ten yüzde 44,4'e yükseldi.
ERDOĞAN'DAN İLK YORUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarına ilişkin twitter’dan mesaj paylaştı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz.
2017 yılında yakaladığımız yüzde 7,4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başladık. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!
MOODY'S İNDİRDİ, DÜNYA BANKASI YÜKSELTTİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's mayıs ayının sonunda Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indirmiş, Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin bu yılki tahminini yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e yükseltmişti.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Büyük bir ihtimalle yüzde 7'nin üzerinde Türkiye büyüyecek. Gerçekten 2018 yılı başında aldığımız kararların ne kadar isabetli olduğunu bugünkü ekonomideki gelişmelerden de görüyoruz" ifadesini kullanmıştı.
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