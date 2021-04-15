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Son Dakika: Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

15.04.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Torba yasada önerge verildi. Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı.

Son Dakika: Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

TBMM’de görüşmeleri devam eden torba kanun düzenlemesinde, yiyecek ve içecek sektörüne, diğer sektörlerden farklı olarak getirilen ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletiliyor.

Verilen bir önerge ile son çıkarılan genelge ile faaliyetleri durdurulan sektörlerdeki personel için de 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak.

Ayrıca halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

Teklifin ilk halinde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılması öngörülüyordu.

Ayrıca halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

Destekten yararlanması için listeye yeni giren alanlar:

-İnternet kafelerin faaliyetleri
-Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri
-Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
-Bilardo salonlarının faaliyetleri
-Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi
-Oyun makinelerinin işletilmesi
-Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)
-Hamam sauna vb. yerlerin faaliyetleri
-Kaplıca ılıca içmeler spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç)
-Zayıflama salonu masaj salonu solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)

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