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Son Dakika: Yaş çay destek ödemeleri hesaplara yattı! İşte ÇAYKUR 2020 yaş çay destekleme primi tarihi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 13:39 | Son Güncelleme

Yaklaşık 190 bin yaş çay üreticisine 190 milyon lira destekleme primi ödemesinin yapılacağı duyurulmuştu. Son dakika haberine göre çay destek primi ödemeleri üreticilerin hesabına aktarıldı.

Son Dakika: Yaş çay destek ödemeleri hesaplara yattı! İşte ÇAYKUR 2020 yaş çay destekleme primi tarihi!

Son dakika haberine göre binlerce kişinin beklediği, ÇAYKUR'un 2020 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığı bildirildi.

YAŞ ÇAY DESTEK ÖDEMESİ

Tarım destek ödemelerinin Mart ayı sonunda yatacağı ve Nisan ayı başında çekilebileceği tahmin ediliyordu.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "2020 yaş çay destekleme primi olarak üreticimize ödenecek toplam 188 milyon 561 bin 122 lira, üreticilerimizin banka hesaplarına 1 Nisan Perşembe akşamı aktarılmış olup üreticilerimiz 2 Nisan Cuma günü hesaplarındaki paraları çekebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çaykur için devreye Oyak girmeli, bu ortamda iyi yatırım olurdu, üyelerine de çook ileride nema artışı sağlar.
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