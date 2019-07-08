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Son dakika! Yeni ekonomi paketi Meclis'e sunuldu: Varlık barışı uzuyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2019 13:15 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomide yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Teklife göre varlık barışı 6 ay daha uzatılıyor.

Son dakika! Yeni ekonomi paketi Meclis'e sunuldu: Varlık barışı uzuyor...

Mehmet Muş'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz.

Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz.

Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz.

Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için düzenleme getiriyoruz. İstanbul Yaklaşımı benzeri bir sistem. 2 yıllık sürede şirketler müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar yapılandırılacaktır.

(Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması) Yapılan iş hukukidir Cumhurbaşkanı'na tanınan yetki çerçevesindedir

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