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  4. Son dakika: Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı! İşte 'Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım hikayesi

Son dakika: Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı! İşte 'Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım hikayesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

Herkesin büyük beğenisini kazanan Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım hikayesi mini bir belgesel haline getirilerek yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yılın son günlerinde tanıtılan ve büyük beğeni alan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni video yayınlandı.

Videoda aracın tasarım hikayesine değinildi. Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım süreci belgeselde yer aldı.

İşte o paylaşım:


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