Sora Kozmetik Grup’tan iki markaya dev yatırım

Kozmetik sektörünün önemli şirketlerinden Sora Kozmetik Grup, 2016 yılında kişisel bakım ve kozmetik ürünleri Morfose markasını satın almasının ardından, bu yıl bünyesine kattığı Alix Avien ile de renkli kozmetik sektörüne adım attı. Sora Kozmetik Grup CEO’su Salih Çıta, iki marka için 2020 yılında toplam 13 milyon dolarlık yatırım planladıklarını dile getirdi.

Sora Kozmetik Grup, 1981 yılında kozmetik sektöründe adım attığı otuzuncu yılı öncesinde yatırımlarına hız kazandırdı. 2016 yılında kişisel bakım ve kozmetik ürünleri Morfose markasını satın almasının ardından, bu yıl bünyesine kattığı Alix Avien ile de renkli kozmetik sektörüne adım attı. Yeni yatırım ve satın almalarla her yıl sektör ortalamasının üzerinde büyüyen grup, 2019’da da yüzde 15’e varan büyüme kaydetti.

"Beş kıtada 70 ülkeye ulaşıyoruz"

Sora Kozmetik Grup CEO’su Salih Çıta, son dönemde gerçekleştirdikleri yatırımları ve yeni dönem hedeflerini paylaştı. 2019 yılı içinde bünyelerine Alix Avien markasını kattıklarını söyleyen Çıta, "Aerosol dolum makinesi üretimi ile başlayan yolculuğumuz, bugün beş kıtada 70 ülkeye ulaşmış durumda. Özellikle AR-GE yatırımlarımız ve satın almalarımızla istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. 2019 yılını üretim adetlerimizde yüzde 25’e, cirosal ve hacimsel olarak ise yüzde 15’e varan büyüme ile kapatıyoruz. Yeni yatırımlarımız ve markalarımızla birlikte, 2020 yılında cirosal ve hacimsel büyüme oranımızı yüzde 20’lere çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.