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  4. Sora Kozmetik Grup’tan iki markaya dev yatırım

Sora Kozmetik Grup’tan iki markaya dev yatırım

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 12:27 | Son Güncelleme

Kozmetik sektörünün önemli şirketlerinden Sora Kozmetik Grup, 2016 yılında kişisel bakım ve kozmetik ürünleri Morfose markasını satın almasının ardından, bu yıl bünyesine kattığı Alix Avien ile de renkli kozmetik sektörüne adım attı.

Kozmetik sektörünün önemli şirketlerinden Sora Kozmetik Grup, 2016 yılında kişisel bakım ve kozmetik ürünleri Morfose markasını satın almasının ardından, bu yıl bünyesine kattığı Alix Avien ile de renkli kozmetik sektörüne adım attı. Sora Kozmetik Grup CEO’su Salih Çıta, iki marka için 2020 yılında toplam 13 milyon dolarlık yatırım planladıklarını dile getirdi.

Sora Kozmetik Grup, 1981 yılında kozmetik sektöründe adım attığı otuzuncu yılı öncesinde yatırımlarına hız kazandırdı. 2016 yılında kişisel bakım ve kozmetik ürünleri Morfose markasını satın almasının ardından, bu yıl bünyesine kattığı Alix Avien ile de renkli kozmetik sektörüne adım attı. Yeni yatırım ve satın almalarla her yıl sektör ortalamasının üzerinde büyüyen grup, 2019’da da yüzde 15’e varan büyüme kaydetti.

"Beş kıtada 70 ülkeye ulaşıyoruz"
Sora Kozmetik Grup CEO’su Salih Çıta, son dönemde gerçekleştirdikleri yatırımları ve yeni dönem hedeflerini paylaştı. 2019 yılı içinde bünyelerine Alix Avien markasını kattıklarını söyleyen Çıta, "Aerosol dolum makinesi üretimi ile başlayan yolculuğumuz, bugün beş kıtada 70 ülkeye ulaşmış durumda. Özellikle AR-GE yatırımlarımız ve satın almalarımızla istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. 2019 yılını üretim adetlerimizde yüzde 25’e, cirosal ve hacimsel olarak ise yüzde 15’e varan büyüme ile kapatıyoruz. Yeni yatırımlarımız ve markalarımızla birlikte, 2020 yılında cirosal ve hacimsel büyüme oranımızı yüzde 20’lere çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

"Morfose, grubumuz için dönüm noktası oldu"
2016 yılında satın aldıkları kişisel bakım ve kozmetik ürünleri markası Morfose, grup için önemli bir dönem noktası olduğunu dile getiren Salih Çıta, "Bir Türk markasını küresel bir marka yapma hedefiyle bünyemize kattığımız Morfose ile yalnızca üç yılda önemli başarılara imza attık. Bu markamızla Türkiye’de 155 bin kuaföre hizmet veriyor, 55 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ülkemizdeki ve yurt dışındaki kuaför eğitimleri de en önemli odak noktalarımızdan birini oluşturuyor. Yıl içinde ABD ve İngiltere’de yapılandırdığımız iki yeni firmamız ve depomuz, bu pazarda büyümemize olanak tanıyor. Yeni hedef pazarlarımızın arasında Avusturalya, Etiyopya ve Nijerya gibi ülkeler de bulunuyor. Bununla birlikte Türkiye’de, kuaförlerin yanı sıra seçkin kozmetik mağazalara girerek daha çok tüketiciyi Morfose kalitesi ile buluşturmaya başladık. 2020 yılında Morfose markasının üretiminde otomasyon yatırımını artırmayı planlıyoruz. Bunun için 5 milyon dolarlık bütçe ayırdık." ifadelerini kullandı.

"Alix Avien’e 8 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik"
Alix Avien markasını satın alarak renkli kozmetik sektörüne girmelerini de değerlendiren Çıta, "Prestijli bir renkli kozmetik markasını satın alarak kozmetik alanındaki çeşitliliğimizi tamamlamış olduk. 2020 itibarıyla Alix Avien’i yenilenen yüzüyle sunacağız. Alix Avien için 8 milyon dolarlık yatırım yaptık." diye konuştu.

"Dünyada örneği olmayan bir kozmetik ürünü geliştirmeye çalışıyoruz"
Kozmetik sektörünün ilk AR-GE merkezlerinden birine sahip olduklarını hatırlatan Sora Kozmetik Grup CEO’su Çıta, TÜBİTAK destekli bir proje üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, "TÜBİTAK desteğiyle sürdürmekte olduğumuz üç ayrı projeyi, 2020 yılının ilk yarısında sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Bu projelerden birinde, dünyada örneği olmayan bir kozmetik ürünü geliştirmek için çalışıyoruz. AR-GE’ye 2019 yılında 3 milyon dolar ayırmıştık, yeni yılda bu bütçeyi yüzde 50 artırarak inovatif çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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