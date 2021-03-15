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Sosyal medyada fındık yerine başka ürün gönderen satıcıya 114 bin lira ceza!

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2021 09:19 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görseldeki ürünü sipariş eden bir kişi, farklı ürün gönderilince şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren Reklam Kurumu söz konusu şirkete 114 bin 326 lira ceza kesti.

Sosyal medyada fındık yerine başka ürün gönderen satıcıya 114 bin lira ceza!

Son günlerde sık sık yaşanan tüketici şikayetlerinden birisi de satın alınan ürünün yerine farklı bir ürün gönderilmesi olmuştu. CNN Türk'ün haberine göre sosyal medya platformundan fındık satın alan bir tüketiciye, kırık leblebiyle mısır ürünleri gönderildi. Olayı Ticaret Bakanlığı'na şikayet eden tüketici haklı bulundu.

FARKLI ÜRÜN GÖNDERENE DEV CEZA!

Tüketicinin şikayeti ile konu, Ticaret Bakanlığı tarafından Reklam Kurulu'na iletildi. Reklam Kurulu tarafından söz konusu şirketin sosyal medya hesapları incelendi ve yorumlarda benzer şikayetleri yapanların da olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Reklam Kurulu şirkete 114 bin 326 lira ceza kesti. Cezanın yanında firmanın söz konusu reklamları için durdurma kararı verildi.

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