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Soy ağacı hizmeti ardından çifte vatandaşlık başvuruları arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

E-devlet sistemi sayesinde alınmaya başlanılan soy ağacı sorgulama hizmetinin ardından çifte vatandaşlık başvurularının arttığı belirtiliyor.

Soy ağacı hizmeti ardından çifte vatandaşlık başvuruları arttı

İçişleri Bakanlığının çalışmaları sonucunda e-devlet sisteminde yer alan ‘Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama’ ekranıyla vatandaşlar atalarının daha önce yaşadığı yerlere ilişkin bilgi sağlayabiliyor. İşleme açılmasının ardından büyük bir ilgi gören e-devlet soy ağacı hizmeti, bazı vatandaşlar için sadece bilgi sağlarken bazılarına ise farklı kapılar açıyor.

Eskişehir’de 20 yıldır hizmet veren bir turizm acentesinin sahibi olan Berkant Yılmaz, 2018 yılı başında artan çifte vatandaşlık başvuraları ve yaptıkları işlemler hakkında bilgi verdi. Bulgaristan’da doğduğunu ve henüz 1 yaşındayken ailesinin Türkiye’ye göç ettiğini belirten Berkant Yılmaz, son yıllarda doğduğu topraklara ilgisinin giderek arttığını dile getirdi. Çifte vatandaşlık işleminin genelde Avrupa Birliği vatandaşlığı kazanmak konusunda insanlara bir avantaj sağladığı görüşünü paylaşan Yılmaz, “Soy ağacı konusu ortaya çıktıktan sonra insanların ilgisi ve talebi de yoğunlaştı. Daha önce de talep vardı tabi, ama soy ağacı ortaya çıktıktan sonra yaklaşık 10 milyon başvuru gibi ciddi bir yoğunluk oldu” şeklinde konuştu.

“Biz onların adına işlemleri devam ettiriyoruz”

Bir kısım vatandaşın aile büyüklerinden edindikleri sözlü bilgilerle nerelerden geldiklerine dair zaten bir fikre sahip olduğunu aktaran Yılmaz, bazı kişilerin ise e-devlet üzerinden yeni bilgilerle karşılaştığını aktardı. Eskişehir’de çifte vatandaşlık işlemleri yapan başka bir acente bulunmadığının altını çizen Yılmaz, “İnsanlar bize geliyorlar, soy ağaçlarıyla ilgili olarak anne, baba ya da diğer atalarla alakalı bağlantılarını söylüyorlar. Bize birtakım şeyler soruyorlar. Biz de bu işi yapmamızdan dolayı onları konuyla alakalı neler yapmaları, nasıl bir yol çizmeleri gerektiği konusunda yönlendirme yapıyoruz. Onlardan istediğimiz birtakım resmi evraklar oluyor. Onları tamamladıktan sonra bize müracaat ediyorlar. Ondan sonra biz onların adına işlemleri devam ettiriyoruz” diye belirtti.

“Önemli olan ‘isim denklik’ belgesi”

Şimdilik sadece Bulgaristan için çifte vatandaşlık işlemi yaptıklarını söyleyen Berkan Yılmaz, “Öncelikle kişinin çifte vatandaş olabilmesi için kişinin, isim denklik belgesini getirmesi lazım. İsim denklik belgesi nedir? Kişinin nasıl pasaportu varsa bir de göç ettiğini gösteren bir kimliği daha oluyor. Bu olmadan işlemlere başlamamız mümkün değil. İlk önce kişi o evrakları alacak. Ondan sonra vize getirecek. Biz kişi hakkında İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının izlediği bir ön araştırma yapıyoruz. O ön araştırma için de bir ücret talep etmiyoruz. Sağlıklı verileri aldıktan sonra, kişiye bilgi veriyoruz. Sonra kişi onayladıktan sonra işlemlere başlıyoruz ama en önemli olan ‘isim denklik’ belgesi. O olmadan bir şey yapamıyoruz” dedi. İHA

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Anahtar Kelimeler:
E-Devlet çifte vatandaşlık

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