Soy ağacı sorgulama ne zaman açılacak ?

E devlet üzerinden hizmete giren Soy ağacı öğrenme sistemi büyük ilgi görmüştü. Sistem aşırı yük sebebiyle çökünce soyağacı sorgulama sistemi geçici olarak devre dışı bırakıldı. E Devlet uygulamasında nüfus kısmında yer alan soy ağacı öğrenmesistemi hala hizmet veremiyor. Yoğunluk ve ilgi devam ederken Alt-Üst Soy SorgulamaUygulaması hakkında önemli açıklama İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner'den geldi. Güner'e soy ağacı öğrenme sistemi ne zaman aktif olacak sorusu yöneltildi. Önce soy ağacı öğrenme sistemindeki son durumu aktaralım.

Soy ağacı öğrenme sorgulama sistemi için e devlete girenler hayal kırıklığı yaşıyorlar. E devlet üzerinden yapılan alt üst soy ağacı sorgulama sistemi hala yoğunluk sebebiyle devre dışı. Soy ağacı öğrenme sistemine ulaşanlar "Altsoy ve üst soy bilgi servisinin daha hızlı ve kesintisiz sağlanması için teknik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrası hizmet kullanıma açılacaktır." uyarısıyla karşılaşıyorlar.

4 MİLYON ZİYARETÇİ

Sistemi kilitleyen yoğunluğa dair rakamlar da ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili birimindeki kayıtlara göre o gün E-Devlet uygulamasına 4 milyon kullanıcı giriş yaptı. Kayıtlara göre bu rakam daha önceki girişlerin en az 3 veya 4 katı... Zira E-Devlet’in günlük kullanıcı sayısı 1 ile 1.5 milyon arasında... Siteye giren 4 milyon kişiden sadece 737 bini sistem kilitlenmeden önce Altsoy-Üstsoy sorgulama sayfasına gidebilmiş. Bunların da sadece 310 bini işlemi başarıyla tamamlayıp kayıt alabilmiş...

SOY AĞACI ÖĞRENME NE ZAMAN AÇILACAK ?

Talebi normal gördüklerini söyleyen Güner, "Vatandaş biraz sabretsin. Anne ve babalarıyla daha fazla konuşup onlara sorsunlar. Biz hizmetimizin arkasındayız. Ne zaman açılacağı ile ilgili net tarih vermek çok zor. Kısa zamanda açılacak" dedi. Güner soy ağacı öğrenme taleplerinin sıraya konulacağını söyledi.

ALT ÜST SOY AĞACI ÖĞRENME SIRAYA KONACAK

Güner, bu kadar yoğunluk beklemediklerini söyledi. Vatandaşların sakin olur diye gece saatlerini beklediğini belirten Güner, askıya alınan uygulamayla ilgili "Toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildi. Böyle bir kapasitenin yürütülmesi imkânsız. Soy ağacı sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. 'Bugün bu kadar' diyerek ertesi güne aktaracağız" dedi.

Sinan Güner, Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması'nın neden hayata geçirildiği sorusuna da şu yanıtı verdi: "Bu hizmet zaten vardı. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinde dilekçe vererek, randevu alarak zaten talep ediliyordu ve oldukça fazlaydı. Kanunların el verdiği ölçüde anneanne, dede, torun gibi bilgilere ulaşmak mümkün. Daha önce vatandaş yan soylarını da öğrenmek için dilekçe veriyordu. Yetkililerin bu bilgileri vermesi yasak. İstediklerini alamayan vatandaş münakaşa çıkarıyordu. Bu sorunları çözmek istedik."

E-DEVLET SOY AĞACI UYGULAMASI NEDİR ?

E devlet sistemi üzerinden alt üst soy ağacı sorgulama sistemi hazırlanmış ve perşembe günü 14.00'te hizmete alınmıştı. Soy ağacı öğrenme sistemine öyle büyük bir ilgi oldu ki ilk gün gece 02.00'ye kadar yaklaşık 200 bin vatandaş soy bilgisinin çıktısını aldı. Gece sakinleşme beklenirken sistem 02.00- 04.00 saatleri arasında en yoğun anını yaşadı ve 2 saatte 110 bin çıktı alındı. Soy ağacı öğrenme sistemi saat 04.00'ten sonra yoğunluk nedeniyle askıya alındı.