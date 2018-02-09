Soyağacı öğrenme, Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

E-devlet uygulamasında bugün yürürlüğe giren yeni hizmet büyük ilgi gördü.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığa altında Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama bölümü kullanıma açıldı.



Soy ağacı sorgulama hizmetinin yürürlüğe girdiğinin sosyal medyada yayılması üzerine e-devlet sitesi kilitlendi.



Alt-üst soy bilgisi sorgulama’ sistemine girenler “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” uyarısıyla karşılaşıyor.



Çok sayıda vatandaş, alt üst soyağacı bilgisini öğrenmek için www.turkiye.gov.tr adresine girmeye çalıştı.



TEKNİK ÇALIŞMA NEDENİYLE SOYAĞACI ÖĞRENİLEMİYOR



Soyağacını öğrenmek için e-devlet'e giren vatandaşlar yoğun talep nedeniyle şu anda sorgulama yapamıyor.



Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü başlığı altında, Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranına gelenler "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısıyla karşılaşıyor.

E-devlet'te yapılan teknik çalışma nedeniyle soyağacı şu an sorgulanamıyor.



SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Soyağacını öğrenmek isteyenlerin, e-devlet sitesindeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümü altında yer alan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranını açması gerekiyor.



Buradaki ekrandan Alt Üst Soy Listesi açılabiliyor. Bu ekrandan ayrıca belge görüntülenmesi de sağlanabiliyor.



Soyağacı sorgulamak için e-devlet üzerinden Alt-Üst Soy bilgisi Sorgulama'yı seçmeniz gerekiyor.

HANGİ YILLARA KADAR SOYAĞACI ÇIKARILIYOR?



Sayfaya girenler 1800`lü yıllara kadar üst soy bilgilerini kontrol etmeye imkanı bulabiliyor.



SAATTE 33 BİN SOYAĞACI ÜRETİLDİ



Alt soy üst soy raporu kullanıma açıldığı gün e-Devlet üzerinden 1 saat içerisinde yaklaşık 33 bin belge üretildi.



Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.





