FİNANS

Soyağacı öğrenme, Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

09 Şubat 2018 09:47

Soyağacı sorgulama hizmeti, e-devlet uygulamasında bugün yürürlüğe girdi. Soyağacını öğrenmek isteyenler e-devlet sitesinin kilitlenmesine yol açtı. Peki e-devlet kapısı üzerinden soyağacınızı nasıl çıkaracaksınız? İşte soyağacı sorgulamak için yapmanız gerekenler...

Soyağacı öğrenme, Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

E-devlet uygulamasında bugün yürürlüğe giren yeni hizmet büyük ilgi gördü.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığa altında Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama bölümü kullanıma açıldı.

Soy ağacı sorgulama hizmetinin yürürlüğe girdiğinin sosyal medyada yayılması üzerine e-devlet sitesi kilitlendi.

Alt-üst soy bilgisi sorgulama’ sistemine girenler “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” uyarısıyla karşılaşıyor.

Çok sayıda vatandaş, alt üst soyağacı bilgisini öğrenmek için www.turkiye.gov.tr adresine girmeye çalıştı.

TEKNİK ÇALIŞMA NEDENİYLE SOYAĞACI ÖĞRENİLEMİYOR

Soyağacını öğrenmek için e-devlet'e giren vatandaşlar yoğun talep nedeniyle şu anda sorgulama yapamıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü başlığı altında, Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranına gelenler "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısıyla karşılaşıyor.

 

 

E-devlet'te yapılan teknik çalışma nedeniyle soyağacı şu an sorgulanamıyor.
 

SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Soyağacını öğrenmek isteyenlerin, e-devlet sitesindeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümü altında yer alan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranını açması gerekiyor.

Buradaki ekrandan Alt Üst Soy Listesi açılabiliyor. Bu ekrandan ayrıca belge görüntülenmesi de sağlanabiliyor.

Soyağacı sorgulamak için e-devlet  üzerinden Alt-Üst Soy bilgisi Sorgulama'yı seçmeniz gerekiyor.

 

HANGİ YILLARA KADAR SOYAĞACI ÇIKARILIYOR?

Sayfaya girenler 1800`lü yıllara kadar üst soy bilgilerini kontrol etmeye imkanı bulabiliyor.

SAATTE 33 BİN SOYAĞACI ÜRETİLDİ

Alt soy üst soy raporu kullanıma açıldığı gün e-Devlet üzerinden 1 saat içerisinde yaklaşık 33 bin belge üretildi.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

 


 

10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın