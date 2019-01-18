Soyunma dolabı ve çok amaçlı metal dolap alırken bilinmesi gerekenler

Ahşap ve metal dolap seçerken bilinmesi gerekenleri bu yazımızda sizlerle paylaştık. Bu dolap türlerinin nereden daha uygun fiyata alındığını, nerede kullanıldığını ve tercihin neye göre olması gerektiğini ayrıntılarıyla bu yazımızda derledik. Soyunma dolabı, okul dolabı, yurt dolabı, dosya dolabı ve emanet dolabı gibi ürünlere dair ayrıntılar sunduk. METAL DOLAP MI AHŞAP DOLAP MI? İlk olarak metal dolapları inceleyecek olursak metal dolapların iç yüzeyine yapılan raf çentikleri sayesinde raf araları istenilen mesafede olabilir ve bu dolaplara raf ekleme imkanı da mevcuttur. İşçiliğe ihtiyaç duyulmayan metal dolaplarda değişiklik yapmak ta oldukça kolaydır. Ahşap dolaba göre daha sağlam ve daha güvenli olan metal dolaplar kilit sistemi kullanılarak daha fazla güvenilir hale getirilebilir. Ofis ve iş yerleri için kullanışlıdır. Özellikle hafifliği sayesinde istenilen yere kolaylıkla taşınabilir ve temizlemesi yapılabilir. Özel boyama teknikleriyle boyaması yapılan çelik dolapların çizilme ve paslanma sorunu da en aza indirilir. Fırınlanmış özel sac sayesinde de pas ve çizilmenin yanı sıra suya karşı da direnç kazandırılır. Bu sayede senelerce dayanıklı bir şekilde kullanılabilir.

Görsel olarak göz dolduran ahşap dolapların tercih edilmemesinin sebebi metal dolaplara nazaran daha az kullanışlı olmasından kaynaklanmaktadır. Su ve nem karşısında hiçbir dayanıklılık gösteremeyen ağaç dolapların hem bu yönden hem de işçiliği arttıkça maliyetinin de artması sebebiyle pek tercih edilmemesi gayet normal bir durumdur. Yapısı itibariyle ağır olan ağaç dolapların taşınması ve temizlenmesi de zor bir süreçtir. Ayrıca üzerine yük bindikçe zamanla gevşeme ve bel verme durumu da bu dolapların diğer bir sorunudur. Görüldüğü üzere hem kısa ömürlü hem de kullanışsız olan ahşap dolaplar ofis ve iş yerleri için pek de uygun değildir ayrıca bütün bu durumların yanında maliyetinin de fazla olması önemli bir sorundur. Bütün bu durumlar bir araya getirildiği zaman neden demir dolapların tercih sebebi olduğu da net bir şekilde anlaşılmaktadır. Metal dolaplar ile ahşap dolapları ayıran bir diğer özellik ise ikisinin yük taşıma kapasitesinin eşit olmamasıdır. Metal dolaplarda maksimum boyuta göre 50 ve 100 kg arasında yük taşıma kapasitesi bulunurken ahşap dolaplarda bu kapasite boyutuna göre daha düşüktür. Bu neden ile ticari alanda çelik dolap tercihi daha yüksektir.

SOYUNMA DOLABI Metal soyunma dolabı son yıllara bakıldığında en fazla tercih edilen dolap türüdür. Çünkü ahşap dolaplar gibi hantal değildir. Hafif, daha sağlam, sade, şık ve portatiftir. İşçilik için ayrı bir ücret alınmaz. Çelik soyunma dolabı, ahşap soyunma dolabı ile kıyaslandığında saymakla bitmeyecek pek çok avantajı bulunmaktadır. Özellikle pek çok sektörde kullanım yüzdesi daha yüksektir. Çelik soyunma dolabı modelleri ve fiyatları



Çelik soyunma dolabı modelleri alt ve üst ikili, üçlü, dörtlü, 2’li Z tipi, 4’lü Z tipi, 6’lı Z tipi, 2’li eğik tavan, 4’lü eğik tavan, 6’lı eğik tavan, tekli geniş, satandart 2’li, 4’lü, 3’lü, 6’lı, altlı üstlü ve müşteri tarafından talep edilen model olmak üzere oldukça fazladır. Piyasadaki çelik soyunma dolaplarının modelleri belli olsa da fiyatlarının net olmadığı bilinmelidir. Çünkü fiyat seçilen malzeme kalitesine, dolap boyutlarına ve dolapta kullanılan kilide göre değişmektedir. İmalatçı firma olan Gökerler Çelik Eşya şirketinde fiyatlar, 300 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar varmaktadır.

Soyunma dolabı kullanım alanları



Günlük yaşamın vazgeçilmez eşyaları arasına girmeyi başaran soyunma dolapları büyük küçük şirketleraskeriyeler, okullar, hoteller, hastaneler, hamamlar, saunalar, güzellik merkezleri, havuzlar, spor salonları ve gıda sektörüne bağlı iş yerleri tarafından tercih edilmektedir. Şifreli soyunma dolabı



Asma ve göme kilide göre biraz daha maliyetli ve daha güvenilir olan şifreli kilit sistemi sizin bildiğiniz bir şifre ile kullanılabilmektedir. Fakat bu kilit sisteminde de kalite oldukça önemlidir. Spot olan kilitlerden uzak durmanız güvenlik için oldukça önemlidir. Bu sistemde ise net bir fiyat vermek mümkün değildir fiyatlar kilit kalitesine göre değişmektedir. İkinci el soyunma dolabı



Eğer alınacak olan soyunma dolabı ahşapsa dikkatli olunmalıdır ne yazık ki ahşap ürünler tekrar tekrar kurulumlara pek fazla dayanıklı değildir. Mutlaka dolapta hasarlar meydana gelecektir ve dolap eskisi kadar sağlam kalmayacaktır. Yaylanma, çizilme, esneme ve cıvata kısımlarında kırılma dolapta oluşacak baş sorunlar arasında sayılabilir. Tekrardan marangoz işçiliği ve vernikleme gibi ihitayaçlar duyulabilir.

Fakat metal ya da çelik malzemeden üretilmiş dolaplardan almak isterseniz çok nadir sıkıntılar yaşayacaksınızdır. İkinci el metal soyunma dolaplarında benzer bir durum olma ihtimali olsa da tercih yönünde daha avantajlıdır. DOSYA DOLABI Ahşap, mdf, çelik ve plastik malzemelerden üretilen dosya dolaplarının yanı sıra metal malzemeli dosya dolapları da bulunmaktadır. Ofis düzeninin vazgeçilmez bir parçası olan dosya dolapları evrakları korumak, düzenlemek ve sınıflandırmak amacıyla çeşitli iş yerlerinde kullanılır. Her renk ve boyutta üretilmesi mümkündür. Tüm ürünlerde olduğu gibi dosya dolabı seçimi yapılırken kullanım amacı önemlidir. Özellikler arşivlerde olmazsa olmazdır. Evrak ve eskiye dair arşiv dosyalarının kaybolmaması için son derece önemlidir. Buna ek olarak masa yanı dosya dolabı olarak bilinen kartoteks dolapları da küçük ve çok dosya ihtiyacı olmayan işletmeler için tercih edilebilir. OKUL DOLABI Metal okul dolabı hem kullanışlı hem de kaliteli olmalıdır. Herkesin bildiği gibi okullar öğrenci sirkülasyonları oldukça fazla olduğu yerlerdir. Bu sebeple ve de istenmeyen durumların oluşmaması için öğrencilerin yaş durumu göz önüne alınmalı hafif, sağlam ve kolay kullanıma sahip okul dolapları tercih edilmelidir. Metal ve çelik olan okul dolapları bütün bu özellikleri taşımaktadır. Tabi ki de sağlam bir şekilde duvara monte edilmesi de önemlidir.

YURT DOLABI Metal yurt dolabı ile ahşap, mdf ve plastik dolaplar arasındaki en büyük fark kullanım kolaylığıdır. Çelik yurt dolapları diğer dolaplara nazaran hem hafif hem de daha sağlamdır. Öğrenci yurtlarında dolapları birden fazla kişi kullandığı için raf ekleme ve çıkarma işlemi de sadece metal ve çelik olan dolaplarda mümkün olmaktadır. Temizliği ve yer değiştirmesi diğer dolaplara nazaran daha kolaydır. EMANET DOLABI Metal emanet dolabı sıklıkla her yerde rastladığımız eşyalar arasındadır. Emanet dolaplarında güvenlik ve kilit sistemi önemlidir. Bunun için kullanılan malzemenin dayanıklı olması da gerekmektedir. Zira kilit ne kadar sağlam olsa da dolap dayanıksızsa tam bir güvenlik beklenemez. Metal dolaplar dayanıklı ve uzun yıllar boyunca sağlam bir şekilde kalabildiği için tercih edilmesi tavsiye olunur. Kilitlerde asma ve dokunmatik olmak üzere pek çok çeşit bulunmaktadır. Dokunmatik dolaplar güvenliği sağlama açısından en üst seviyedir. Telefon, cüzdan gibi özel eşyaların bırakıldığı tüm mekanlar için dikkatlice seçilmelidir.