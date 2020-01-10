SPK, 5 yıl zarar eden halka açık ortaklıklarda imtiyazları kaldırabilecek

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal tablolara göre üst üste 5 yılı zararla kapatan halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına dair usul ve esasları belirledi.

SPK'nın "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste 5 yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararıyla kalkacak.

Söz konusu 5 yıllık süre, halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığı yıldan sonra başlayan ilk yıllık hesap dönemi itibarıyla hesaplanacak.

- Geçiş süreci

Tebliğde, "finansal tablolara ilişkin esaslar", "faaliyetlerin makul ve zorunlu kıldığı haller nedeniyle muafiyet", "esas sözleşmenin değiştirilmesi" ve "pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hal" ve "kurulca yapılacak bildirimler", "sorumluluk" başlıkları altında maddeler belirlendi.