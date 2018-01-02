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SPK Başkanı Vahdettin Ertaş görevden ayrıldı

02 Ocak 2018 15:08

SPK Başkanı Vahdettin Ertaş'ın görevinden ayrıldığı açıklandı. Görev süresi sona eren Ertaş'ın yeniden atanma hakkı bulunmuyordu.

SPK Başkanı Vahdettin Ertaş görevden ayrıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, görevinden ayrıldı.

 
Görev süresi 31 Aralık'ta sona eren Ertaş'ın yeniden seçilme hakkı bulunmuyordu. 
 

SPK'nın resmi internet sitesinde 'Kurumumuzda görev yapmış SPK Başkanları' başlığı altında Vahdettin Ertaş da yer aldı.

Vahdettin Ertaş'ın ayrılış nedeni de "Görev süresinin dolması" şeklinde ifade edildi.
 



Vahdettin Ertaş kimdir?

Vahdettin Ertaş, 1964’te Tokat’ın Artova ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde işletme öğrenimini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde işletme yüksek lisansı ve doktorasını yapan Ertaş, 1987’de uzman yardımcısı olarak girdiği SPK’da kurul üyeliğine kadar yükseldi. SPK’da uzman, daire başkanı ve kurul üyesi olarak görev yapan Ertaş, 2005-2006’da İstanbul Altın Borsası Başkanvekili olarak görev yaptı. 2006’dan bu yana SPK üyesi olan Vahdettin Ertaş, evli ve 2 çocuk babası.


 
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