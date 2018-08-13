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SPK: Sermaye piyasalarının etkin işleyişi için tüm tedbirler alınmaktadır

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

SPK, "Sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için Kurulumuzca tüm tedbirler alınmaktadır" dedi.

SPK: Sermaye piyasalarının etkin işleyişi için tüm tedbirler alınmaktadır

SPK’den yapılan açıklamada “Halka açık bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlemin kararlılıkla yerine getirileceği hususu kamuoyuna önemle duyurulur” denildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) yanlıl haber ve açıklama yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere, sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için Kurulumuzca tüm tedbirler alınmaktadır. Diğer taraftan, basın yayın organlarında yer alan söylenti niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Söz konusu haber ve açıklamaların, yatırımcıların karar verme süreçlerini etkileyebileceği dikkate alınarak, bu durumun, en hafif şekliyle ülkemiz sermaye piyasalarında güvenilirliğin ve şeffaflığın ciddi manada zedelenmesine ve yatırımcıların zarar görmesine yol açabileceği değerlendirilmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ‘piyasa dolandırıcılığı’ başlıklı 107’nci maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, halka açık bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlemin kararlılıkla yerine getirileceği hususu kamuoyuna önemle duyurulur.”AA

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