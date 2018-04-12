SPK'den sosyal medya uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK), yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyet izni olmadan sosyal medyada tavsiye ve telkinlerde bulunanlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

SPK yetkilileri, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için SPK'dan izin alınmasının zorunlu olduğuna dikkati çekti.

Kuruldan izin alınmadan icra edilen sermaye piyasası faaliyetinin yaptırımının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 109. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlediğini hatırlatan yetkililer, anılan maddede "...Sermaye piyasasında izinsiz faaliyette bulunanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar..." hükmüne yer verildiğine işaret etti.

Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında kullanıcıların, Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107. maddesine aykırı işlem gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi durumunda, ilgililer hakkında "suç duyurusunda bulunulması", "tedbir getirilmesi" ve/veya "idari para cezası verilmesi"nin söz konusu olduğunu aktaran yetkililer, herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçeye dayanmayan, tamamıyla yatırımcıların aldatılmasına ve mağdur edilmesine yönelik olduğuna dair ciddi emareler bulunan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını belirtti.