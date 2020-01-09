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  4. SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 20:01 | Son Güncelleme

Kurul, CEMAS hisseleriyle ilgili 7 kişi ve 2 tüzel kişiye toplam 13,6 milyon lira ceza kesti

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Aksa Akrilik Kimya
Sanayii'nin 138 milyon 750 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Suvla Şarapları Tarım Sanayi ve
Ticaret'in 11 milyon lira, Türk Telekom'un 1 milyar lira, VakıfBank'ın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Çemaş Döküm Sanayii AŞ (CEMAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak yapılan inceleme
sonucunda Emre Aydın adlı kişiye 10 milyon 587 bin 904,62 lira başta olmak üzere 7 kişiye ve 2 tüzel kişiye toplam 13 milyon 605 bin 732,8 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında gerçekleştirilen işlemler sonucunda 1 kişiye 38 bin 308 lira Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan
inceleme sonucunda 1 kişiye 51 bin 956,66 lira, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan
inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 642 bin 700,82 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran SPK, 15 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Kurul, payları
Borsa İstanbul AŞ Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören halka açık ortaklıkların sistemik önemlerine
göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak 2020 yılı için dahil oldukları grupları da belirledi.

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