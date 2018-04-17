FİNANS

SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2018 07:52 | Son Güncelleme

SPK başkanlığına Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, boş bulunan SPK Başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.

Söz konusu atama 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

ali-fuat-taskesenlioglu-kimdir-h1523938747-47f2b7

ALİ FUAT YAŞKESENLİOĞLU KİMDİR?

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 1964 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi’nde başlamıştır.

1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de Baş Uzman olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter Şube ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.30.03.2012 – 06.02.2014 tarihleri arasında T. Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

HALK BANKASI'NDA GENEL MÜDÜRDÜ

17 Aralık 2013 tarihindeki soruşturma kapsamında Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan‘ın tutuklanmasının ardından BDDK’nın 07.02.2014 tarihli onayı ile Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu, aynı gün Halk Bankası Genel Müdürü olarak atanmıştır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spk SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu resmi gazete Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Yeşim Salkım'ın Eğreti Gelin Ladik filmi gişede çakıldı!

Yeşim Salkım'ın Eğreti Gelin Ladik filmi gişede çakıldı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Netflix'in abone sayısı 125 milyona ulaştı

Netflix'in abone sayısı 125 milyona ulaştı

THY yarı zamanlı çalışacak öğrenciler arıyor!

THY yarı zamanlı çalışacak öğrenciler arıyor!

250 Bin Düve Projesi'nde son gün 7 Mayıs

250 Bin Düve Projesi'nde son gün 7 Mayıs

İşte şeker fabrikalarının yeni sahipleri

İşte şeker fabrikalarının yeni sahipleri

Fırat Nehri'nden yurt dışına alabalık ihracatı

Fırat Nehri'nden yurt dışına alabalık ihracatı

E-tebligatlı 'icra tehditleri' vatandaşı bezdirdi

E-tebligatlı 'icra tehditleri' vatandaşı bezdirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.