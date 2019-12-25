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  3. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 14:14 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1426 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 548 bin 440 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 7 milyon 439 bin 827 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1426 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 96 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1469 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 1383 lira 71 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 188 milyon 632 bin 31 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 184 milyon 437 bin 514 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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