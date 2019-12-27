Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 916 bin 137 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 8 milyon 774 bin 785 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 76 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 253 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1468 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 1382 lira 99 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 182 milyon 193 bin 416 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 184 milyon 944 bin 156 metreküp olarak kayıtlara geçti.

