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  4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1502 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 924 bin 994 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 78 bin 199 lira 75 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1502 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 271 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1547 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 1457 lira 28 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 202 milyon 980 bin 123 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 204 milyon 719 bin 976 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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doğal gaz enerji Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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