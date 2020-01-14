Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1451 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 652 bin 312 lira oldu. Bu rakam pazar günü 7 milyon 212 bin 896 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1451 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 622 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1495 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 1408 lira 43 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 220 milyon 476 bin 31 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 225 milyon 904 bin 373 metreküp olarak kayıtlara geçti.

