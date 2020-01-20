FİNANS
  4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1457 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 13 bin 485 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 7 milyon 583 bin 63 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1457 lira 42 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 809 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1501 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 1413 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 199 milyon 86 bin 432 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 199 milyon 484 bin 930 metreküp olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Belçikalı Puratos Türkiye’de ekşi maya üretimi için yatırım yapıyorBelçikalı Puratos Türkiye’de ekşi maya üretimi için yatırım yapıyor
Akteknik, preimum araçlara kalıp üretiyorAkteknik, preimum araçlara kalıp üretiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ, gaz ticaret miktarı, spot doğal gaz piyasası,

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Binlerce aracı kurtaracak adım

Binlerce aracı kurtaracak adım

Fabrika çatısına kurdu! Ayda 100 bin TL kazanıyor

Fabrika çatısına kurdu! Ayda 100 bin TL kazanıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması (KYK borçları silinecek mi?)

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Belçikalı Puratos Türkiye’de ekşi maya üretimi için yatırım yapıyor

Belçikalı Puratos Türkiye’de ekşi maya üretimi için yatırım yapıyor

Akteknik, preimum araçlara kalıp üretiyor

Akteknik, preimum araçlara kalıp üretiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayak'tan döviz kuru ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayak'tan döviz kuru ve enflasyon mesajı

Mağazadan eve paket teslimatı

Mağazadan eve paket teslimatı

İnanlı Çeşmesi astronomik fiyata gitti

İnanlı Çeşmesi astronomik fiyata gitti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.