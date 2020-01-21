Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1463 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 974 bin 576 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 7 milyon 13 bin 486 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1463 lira 40 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 126 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1507 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 1419 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 232 milyon 128 bin 381 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 234 milyon 291 bin 76 metreküp olarak kayıtlara geçti.

