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  4. Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 52 kuruş, en düşük 180 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,20 artarak 146 milyon 69 bin 734 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 331 lira 52 kuruş, en düşük saat 04.00, 05.00 ve 06.00'da 180 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 300 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 306 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 22 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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elektriğin fiyatı Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) spot elektrik piyasası

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