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  4. Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 345 lira, en düşük 260 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,35 artarak 154 milyon 262 bin 521 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 345 lira, en düşük saat 04.00'te 260 lira 59 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 327 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 329 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 343 lira 4 kuruş, en düşük 184 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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elektrik enerji Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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