Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 345 lira 1 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3 artarak 158 milyon 242 bin 843 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 345 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 326 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 328 lira 985 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 344 lira 59 kuruş, en düşük 238 lira 41 kuruştan işlem gördü.

