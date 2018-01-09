FİNANS

'SRC' belgesi de e-Devlet'te

09 Ocak 2018 13:38

Ahmet Arslan "Ticari araç sürücülerinin almak zorunda oldukları ve verilmesi 45 güne kadar uzayabilen SRC belgesi, artık 5 dakikada e-Devlet Kapısı'ndan alınıyor. SRC belgesi alma ücreti de 40 liradan 20 liraya düşürüldü. Söz konusu uygulamayla yıllık 3 milyon liralık posta, 1 milyon lira da kart basım maliyeti olmak üzere, toplamda 4 milyon liralık tasarruf sağlanacak" dedi.

'SRC' belgesi de e-Devlet'te

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ticari araç sürücülerinin kimi zaman 45 güne kadar uzayabilen SRC belgesi alma işleminin artık e-Devlet Kapısı'ndan 5 dakikada gerçekleştirildiğini belirterek, "SRC belgesi alma ücreti de 40 liradan 20 liraya düşürüldü." dedi.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticari araç sürücülerin almak zorunda oldukları SRC belgesine ilişkin yeni uygulamayı anlattı.


Bakanlık ile Gazi Üniversitesi arasında 23 Temmuz 2010'da yapılan protokolün, karşılıklı mutabakatla iptal edildiğini anlatan Arslan, SRC belgesiyle mevcut mesleki yeterlilik belgelerinin "doğrulanabilir belge" olarak düzenlenmesinin 8 Ocak itibarıyla e-Devlet Kapısı'ndan yapılmaya başlandığını bildirdi.

Arslan, ilk kez başvuracak vatandaşların e-Devlet'e girerek SRC başvurusu yapabileceğini, 40 liradan 20 liraya düşürülen SRC belgesi ücretinin ödenmesinin ardından da sistem tarafından hazırlanan belgelerin çıktısının alınarak kullanılabileceğini söyledi.

Mevcut 3 milyon SRC belgesi sahibinin, ücretsiz olarak istedikleri zaman, barkodlu belgeyi de e-Devlet'ten alabileceklerini vurgulayan Arslan, "Gazi Üniversitesine başvurup da SRC kartını alamayanlar da e-Devlet'ten başvurusunu yaparak belgelerini alabilirler." diye konuştu.

"Yıllık 4 milyon liralık tasarruf"

Söz konusu uygulamayla istenilen evrakların merkeze gönderilmesi, değerlendirilmesi, kart basımı ve tekrar vatandaşa gönderilmesi için yaklaşık 45 güne kadar uzayabilen işlem süresini çok kısalttıklarını belirten Arslan, "Başvuru sahibi, 5 dakika gibi çok kısa sürede işlemlerini yapıp, ücretini ödeyerek kartının doğrulanabilir çıktısını alabilecek." ifadesini kullandı.

Bu hizmetle geçerli mesleki yeterlilik belgesi (ODY-ÜDY) olan yaklaşık 3 milyon kişinin, istediği zaman kartının doğrulanabilir belgesini oluşturabileceğine dikkati çeken Arslan, böylece yıllık 3 milyon liralık posta maliyeti, 1 milyon liralık kart basım maliyeti de dahil, toplamda 4 milyon liralık tasarruf sağlanacağını bildirdi. AA

 

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