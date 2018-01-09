FİNANS

'Staj süresi emeklilikte sayılacak' iddiası yalanlandı

09 Ocak 2018 14:39

Sosyal Güvenlik Kurumu, staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

'Staj süresi emeklilikte sayılacak' iddiası yalanlandı

SGK staj sürelerinin emeklilikten sayılmasına dair haberlere ilişki duyuru yayımladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı yönünde haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu değişikliğin, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin "iş kazası ve meslek hastalığı" sigortası kapsamına alınmasının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması ve Jandarma ile Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasıyla ilgili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır.'AA

 

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Okuyucu Yorumları9 yorum
  • 7 Oy
    ey ssk yetkileriiii. emeklılık hakkımı ıstıyorum, sayın reıse seslenıyorum, maç oynanırken kural degiştirilmezzzzzzz.yaşa takılanlar grubu.
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  • 3 Oy
    staj mağdurlarının sorunlarının en kısa sürede çözülmesini umut ediyorum. Allah hayırlısını versin.
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  • 3 Oy
    mezarda emeklilik devam , dünyanın engüzel işi türkiyede vekil bakan olmak 2 yılda emeklisin götürdüklerinde çabası
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  • 3 Oy
    yaşını bekle...yaş..prim günü...ve bir sürü boş şeyler.. sen yeterki ver devlete..öde..emeklilik zamanını doldurduğun halde elli dereden su getirirler..sana geç maaş bağlansın diye..ama yine de...bir sürü zorluklar.. seçim yaklaşıyor.. evet sizler oy alırsınız benden..çok bekler bu hükümet..çok..
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  • 2 Oy
    tabi ne olacak siz Suriyelileri bakın yaş bekleyenlere sabredin deyin allah bir gün cezanızı verecek
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  • 1 Oy
    Zamanında milleti dolandırdılar sigortanız başladı diye insanlarda inandı şimdide yok böyle bir şey diyorlar.
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  • 1 Oy
    Staj magduru olan bunu bilmiyor.
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  • 1 Oy
    Yasa, kanun veya khk bir seferde staj ve eyt mağdurları için çıksın. Bunlar bu ülkenin vatandaşı değil mi???
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  • 1 Oy
    doktor yanında yada avukat yanında staj görenlerin sayılıyor,ama gariplerin yine hezamaki gibi sayılmıyor
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