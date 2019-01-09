FİNANS

Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2019 10:24 | Son Güncelleme

Starbucks Türkiye'de sattığı kahvelere zam yaptı. Zammın bugünden itibaren uygulandığı öğrenildi. Starbucks Türkiye en son 2018 yılının eylül ayında kahvelerine zam yapmıştı.

Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı

Starbucks Türkiye'de sattığı kahvelere zam yaptı. Zammın bugünden itibaren uygulandığı öğrenildi. Starbucks Türkiye en son 2018 yılının eylül ayında kahvelerine zam yapmıştı.

Starbucks'ta en küçük boy filtre kahvenin fiyatı 6 TL'den 6.75 TL'ye çıktı. Ürünlerin hepsine yaklaşık yüzde 8 ile 14 arasında zam yapıldığı bildirildi.
‘Tall' boy filtre kahve 6.50 TL'den 7 TLye, ‘grande' 7.50 TL'den, 8.75 TL'ye, ‘venti' ise 8.50 TL'den 9.75 TL'ye çıktı.

En küçük boy chai tea latte 10.50 TL'den 11 TL'ye çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Starbucks kahve zinciri zam

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sanki çok ucuza satıyorlar gibi birde zam içmiyorum kalori pisliği sağlıksız fil dışkısı karıştırıyorlar kahvelerin içine
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