Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı

Starbucks Türkiye'de sattığı kahvelere zam yaptı. Zammın bugünden itibaren uygulandığı öğrenildi. Starbucks Türkiye en son 2018 yılının eylül ayında kahvelerine zam yapmıştı.

Starbucks'ta en küçük boy filtre kahvenin fiyatı 6 TL'den 6.75 TL'ye çıktı. Ürünlerin hepsine yaklaşık yüzde 8 ile 14 arasında zam yapıldığı bildirildi.

‘Tall' boy filtre kahve 6.50 TL'den 7 TLye, ‘grande' 7.50 TL'den, 8.75 TL'ye, ‘venti' ise 8.50 TL'den 9.75 TL'ye çıktı.

En küçük boy chai tea latte 10.50 TL'den 11 TL'ye çıktı.

