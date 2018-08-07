Starbucks'tan bitcoin açıklaması

Starbucks'ın açıklamasında "Starbucks'ta dijital para birimleri ile ödeme kabul etmiyoruz. Bunun yerine borsa, Bitcoin gibi dijital varlıkları dolara çevirecek ve müşteriler bu şekilde Starbucks'ta ödeme yapabilecekler" ifadelerine yer verildi.

Starbucks Microsoft ve Intercontinental Borsası ile birlikte Cuma günü, Wall Street tarafından regüle edilen "Bakkt" platformunun bir parçası olduğunu duyurmuştu. Bakkt CEO'su Kelly Loeffler, "Dönüştürülebilir potansiyele sahip dijital varlıkların küresel piyasalar ve ticarette yer alabilmesi için bir işbirliği gerçekleştiriyoruz" demişti.

Gelişme, medyada Starbucks şubelerinde kripto para birimleri ödemelerini kabul edeceği başlıklarıyla yer almıştı.

Starbucks, müşterilerine kripto para birimler ile ödeme değil, dijital varlıklarını kolayca dolara çevirebilecekleri bir platform sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

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